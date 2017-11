Mon Laferte arremete contra periodista por pregunta machista

Un incómodo momento vivió la cantante Mon Laferte durante la conferencia de presensa con la que presentó el DVD de su disco La Trenza, grabado hace algunos meses en el Teatro Caupolicán de Santiago.

Un periodista mexicano le consultó respecto a su secreto para que las mujeres fueran su público mayoritario "si entre ellas se atacan", asunto que irritó a la intérprete de "Amárrame".

"No está bien tu pregunta, ¿sabes?..." intentó decir la cantante hasta que el reportero la interrumpió para explicarse.

"¿Sabes lo que pasa? Llega un punto en que yo como mujer estoy hasta la madre de que me hagan preguntas pendejas machistas, de verdad. Me harto, porque siempre preguntan ese tipo de cosas, siempre se me va a juzgar más sólo por el hecho de que soy mujer y me va a costar el doble porque soy mujer. Estoy un poco más hasta la madre de eso", explicó Laferte, agregando que espera que las preguntas que haga la prensa estén enfocadas en su música.