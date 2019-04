Modelo paraguaya asegura haber tenido un romance virtual con Alexis Sánchez

La modelo paraguaya Mirtha Sosa hizo unas fuertes declaraciones sobre Alexis Sánchez: asegurando que el niño maravilla "es una persona falsa (...) creí en él y me desilusionó".

Según la mujer que recide desde hace años en España, todo comenzó porque el futbolista nacional le escribió por Instagram.

"Me pidió mi número. Comenzamos escribiendo y conociéndonos. Hacíamos videollamadas y yo me metí muchísimo, porque creí en él y en sus mentiras" comenzó relatando en el diario Crónica de Asunción de Paraguay.

Mirtha confesó que nunca se conocieron en persona. "Me envió pasajes para viajar junto a él, pero no fui. Le dije que si iba, tenía que ser como alguien a quien mostrar. No iba a ser una más del montón que iba ir un ratito y listo", reveló.

La modelo confesó que el delantero llegó en que no se encontraba bien, ya que se había intentado quitar la vida, pero él la ayudo durante 5 meses "en todo sentido".

Fin del supuesto romance virtual

Pero todo se arruinó, ya que se habría enterado que no solo hablaba virtualmente con ella, sino que lo hacía con "un montón de mujeres".

"Es una persona falsa. Me desilusioné y de estar tan feliz de conocer a una persona que pensé era transparente, al final me di cuenta que no era así", aseveró Sosa.

Según la paraguaya, "algunas pillaron que chateaba con él y empezaron a reírse de mí. Me mandaron screem que él también le decía lo mismo a ellas". La mujer quiso aclararlo con el seleccionado nacional, pero afirmó que "él negó todo".

"No sé cómo puede haber una persona así. Las 24 horas me hacía videollamadas, celaba por todo el mundo, no me dejaba hacer nada. Me hizo la vida imposible, yo ya no tenía vida, vivía para él. Me enamoré de ese hombre, no quería saber más nada de nadie", manifestó la modelo.

"Me siento poca cosa, me decepcionó mucho Alexis Sánchez", declaró la mujer, quien en Instagram, haciendole llegar directamente sus declaraciones etiquetándolo junto a la portada del medio y las palbras "este dolor nadie se merece @alexis_officia1".