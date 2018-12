Miss Chile reveló cómo le quedó el rostro luego de someterse a un tratamiento estético

Andrea Díaz, nuestra actual Miss Chile, se encuentra en Tailandia esforzándose para poder convertirse en la próxima Miss Universo.

Desde ese país, la joven de 27, compartió una sensible publicación en modo de advertencia, donde cuenta que su rostro fue quemado con ácido luego de realizarse un tratamiento estético.

En su cuenta de Instagram, la chilena-venezolana advirtió a sus seguidores mediante una publicación lo peligroso que puede ser someterse a un procedimiento como este: "Una mala práctica estética arruino mi rostro. Fui por algo rutinario y volví a mi casa devastada, con mi cara quemada con ácido. Claro que se derrumbaron todos mis sueños: adiós novio, trabajos, modelaje y por supuesto que adiós Miss Universo", comenzó escribiendo.

"¿Qué país querría enviar a una chica con su rostro quemado?... al igual que ustedes pensé que la respuesta era: ninguno. Viví casi año y medio escondida y espero que puedan ser capaces de ponerse en mi lugar. Es algo que no le deseo a nadie, es feo, doloroso y afecta tanto anímicamente que ni se lo sueñan", agregó Díaz.

En esa línea, sostuvo que "al venirme a Chile me di cuenta que no todo era oscuridad, me empezaron a ofrecer trabajos, volví a modelar y volví a creer en mí. Hoy estoy más segura que nunca, que tengo que devolverle la mano al país que me devolvió la alegría y que me hizo comprender que las chilenas la luchamos".

"Hoy estoy viviendo un sueño, el que se vio opacado pero que con perseverancia, optimismo, ganas y sobre todo confianza en mi, pude cumplir. Quiero disfrutarlo, vivirlo segundo a segundo, no quiero dormir, quiero aprovechar cada instante para conocer la cultura Thai, a las otras candidatas, a la organización y compartir mi experiencia con los fans", añadió.

Finalmente, expresó: "Chicos, después de lo que les cuento, ustedes creen que yo no me siento ya una Miss Universe? Claro que si! Ahora lo que se viene lo hago por ustedes, porque se lo feliz que les haría recibir una corona universal tan esquiva para Chile y tan necesaria. Ustedes me salvaron, y ahora daré todo de mi para que se sientan orgullosos, es lo que más deseo".

En el mismo posteo, la modelo dejó unas cuantas fotografías en las que se pueden ver las quemaduras que le dejó esta intervención, de la cual hoy quedan leves secuelas.