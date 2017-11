Miss Chile que pidió mar para Bolivia: "Todos como hijos de Dios debemos disfrutarlo"

Diversos comentarios generaron los dichos de la Miss Chile, Valentina Schnitzer, que participó en el concurso para elegir a la Reina Hispanoamericana 2017, en donde se centró en el deber del país de otorgarle una salida marítima a Bolivia.



En diálogo con El Deber, la aspirante reiteró su postura, afirmando que "solo dije lo que pienso y si por eso me castigan con insultos, eso habla mal de los que me atacan, no de mí. Gente, hay que ser personas más evolucionadas para construir y no destruir".



Acerca de los gatillantes de su postura, Schnitzer expresó que lo hizo "desde el corazón, como una ciudadana común y corriente que pelea por los derechos de los seres humanos, sin importar raza, cultura o color político. En cuanto a lo del mar, creo que todos como hijos de Dios debemos disfrutarlo".



En cuanto al recibimiento que espera, la modelo sostuvo que "imagino que la prensa me va a recibir con muchas preguntas, pero mi postura es y seguirá siendo la misma; y creo que se debe respetar como pienso".