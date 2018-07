Mirtha Legrand reveló detalles de encuentro sexual entre Maradona y Wanda Nara

Mirtha Legrand sorprendió a los invitados de su programa al revelar un encuentro íntimo que mantuvo Diego Maradona con Wanda Nara hace 12 años.



La actual pareja de Mauro Icardi se hizo conocida en Argentina tras tener un affaire con el "Pelusa", situación de la que la conductora trasandina fue testigo en un hotel de Mar del Plata.

"Me acuerdo que se dijo que salió con él en algún momento. Yo estaba haciendo los almuerzos en Mar del Plata, en el Costa Galana, y cuando estaba por salir al aire se me acerca ella. ¿Por qué no me invitas a tu programa?, me dijo, y yo le respondí: '¿Vos sos la que saliste con Maradona? Anoche no me dejaron dormir'", contó la animadora.

"Yo estaba en la suite presidencial y al lado ellos, no se podía dormir del ruido. Corrían muebles, no sé qué hacían. Este cuento es verdad y pasó hace años. Fui testigo auditiva del encuentro", agregó.