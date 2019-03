Mira la reacción que tuvo Khloé Kardashian al enterarse de la infidelidad con Tristan Thompson

Este domingo, se estrena la nueva temporada de Keeping Up With The Kardashian y a días de su estreno, E! Entertainment lanzó su primer trailer oficial.

En él, se muestra cómo reaccionó Khloé Kardashian al enterarse que Tristan Thompson, padre de su hija, le había sido infiel con Jordyn Woods, la ahora exmejor amiga de su hermana Kylie Jenner.

Una traición que, obviamente, se convirtió en la trama principal de la decimosexta temporada del reality familiar.

En una de las escenas, Khloé señala que "es una mierda que todo esté siendo tan público. Soy mucho más que un programa de televisión, esto es mi vida", afirma mientras la vemos incluso rezando para que todo sea un sueño.

Esta no es la única mención al conflicto que se muestra en el adelanto, ya que también se ve cómo pasa de la tristeza a la ira gritándole mentirosa a Jordyn Woods, mientras ve lo que parece ser la entrevista que la joven concedió a Red Table Talk, donde reflexionó sobre su error y pidió perdón a la familia.