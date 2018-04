MiOtroADN: Cristina Girardi practica yoga y diagnosticó a diputado Urrutia según la medicina china

Kevin Felgueras, ADN

La labor parlamentaria se basa en largas discusiones, episodios como el de este jueves con el diputado Urrutia, extensas sesiones de comisiones y trabajo territorial. Agendas que, en gran parte de los congresistas, está colapsada, aunque algunos han logrado encontrar un espacio de relajo y meditación.

Es el caso de la diputada del PPD, Cristina Girardi, que hace 10 años practica Yoga. Según contó a Radio ADN la parlamentaria del distrito 9, desde niña que se dedicó al deporte pasando por el atletismo, la gimnasia y el karate. Pero en el Yoga encontró un remedio natural a un problema de salud que tuvo.

"Como alcaldesa empecé a hacer yoga porque no podía dormir. Me empecé a enfermar y la máquina empieza a fallar cuando no duermes. Hacía muchas cosas y no lograba dormir. Pero hice yoga y mágicamente se solucionó el problema", dijo la diputada.

Pero la diputada no solo ha practicado yoga por más de una década, sino que hace poco más de un año inició estudios profesionales de medicina china.

"Vengo de una familia de médicos y siempre me atrajo el entender cómo y por qué uno se enferma (...) un gran porcentaje de las enfermedades tiene que ver con la parte emocional y eso he aprendido en esta carrera". La congresista advirtió que, incluso quisiera algún día poder dedicarse a la medicina china.

Una eventual carrera que podría tener pacientes tan diversos como el diputado de la UDI, Ignacio Urrutia. Consultada sobre qué diagnóstico haría al gremialista que protagonizó una nueva polémica en el hemiciclo, aseguró que tiene "serios problemas en el Shen (espíritu y mente). Yo creo que uno tiene que ayudar a otros cuando se convierte en terapeuta y él necesita ayuda".