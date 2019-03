Ministro Valente asegura que no es 'cuico': 'Conocí Europa recién a los 30 años'

El ministro de Economía, José Ramón Valente, aseguró que no es “cuico”, porque conoció Europa "recién a los 30 años", entre otras razones.

"La gente me tiene estereotipado como un cuico y no es así. Cuando tenía 15 años tomaba una micro por Vicuña Mackenna a Otto Kraus para conseguir juguetes para vender en la Feria de Navidad del Santa Lucía. Conocí Europa recién a los 30 años. No siempre fui ese estereotipo que hay de mí", dijo en la sección Manifiesto de La Tercera.

Además, Valente lamentó que Matías Pérez Cruz haya quedado "estigmatizado" por el video en el que expulsaba a dos mujeres de la playa del lago Ranco, asegurando que era de su propiedad. "Iba un curso antes que yo. Puedo dar fe de que es un buen padre de familia y un buen ser humano. Fue lamentable lo que ocurrió. Da pena que la gente se quede con el estereotipo cuando detrás hay un ser humano", afirmó.

El secretario de Estado también dio cuenta de sus hábitos de lectura. "No leo novelas, porque siento que no tengo tiempo. Desarrollé tardíamente el gusto por la lectura. Me gusta aprender cosas nuevas. Me bajo libros para escucharlos cuando troto y voy en el auto. La vida es muy corta. Siento que si leo una novela es tiempo que le estoy quitando a aprender algo", afirmó.