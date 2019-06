Ministro pakistaní aparece accidentalmente con filtro de gato en una transmisión de Facebook Live

Según informa Clarín, Shaukat Yousafzai estaba en medio de una conferencia de prensa en Peshawar, Pakistán, cuando un miembro del equipo audiovisual encargado de la transmisión, accidentalmente activó el filtro de gato.

Con orejas, hocico y bigotes felinos; así dieron la conferencia Yousafzai, el ministro regional de Salud, Tehreek-e-insaf y el asesor del primer ministro de Pakistán, Imran Khan. El filtro no perdonó a nadie y los transformó a todos.

Yosafzai se lo tomó como una mera broma, y dijo que "al menos, sirvió para que una conferencia de prensa se hiciera viral en Pakistán".

You can't beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt's live presser on Facebook with cat filters.. 😹 pic.twitter.com/xPRBC2CH6y

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai 😂 !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB