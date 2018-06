Ministra Plá por feminismo: Es un tema transversal, no solo etáriamente sino también ideológicamente

En un nuevo capítulo de Agenda de Género Lucía López conversó en la sección Mujer & Negocios con la periodista Tatiana Guiloff, magíster en comunicaciones, CEO y fundadora de la Agencia de Comunicaciones MG Consulting.

El mercado de las comunicaciones cambió, "pasamos de un área dominada por publicistas a un área donde nos estamos metiendo los periodistas con bastante éxito porque cambió el mundo. La comunicación cambió", reflexionó Guiloff.

Respecto a los emprendimientos en Chile, la empresaria cree que "es importante cuidar el flujo de caja. La mayoría de las empresas no quiebran por hacer mal sus proyectos sino que quiebran por su flujo de caja. En Chile las grandes empresas pagan muy lento, a 60, 90 días".

“Partí con dos practicantes en mi departamento y en algún momento tuvimos la suerte de fichar un cliente un poquito más relevante y la clave fue que lo hicimos muy en serio”, @tatiguiloff CEO & founder @MGconsultingcl en #MujeryNegocios de #agendadegenero con @lucialopezchile pic.twitter.com/Lo1D8BK8ZH — Agenda De Género ADN (@AgendaGenero) 2 de junio de 2018

En la sección Mujer STEM recibimos a Carolina Torrealba Ruiz-Tagle, doctora en biología celular de la Pontificia Universidad Católica, y desde mayo de 2018 directora de la Iniciativa Milenio, quién junto a Soledad Hevia, jefa de Comunicaciones y de Proyección al Medio Externo la misma organización, conversaron sobre el estado de la ciencia en Chile.+

"Creo que es el minuto de mirar el sistema científico y ver qué no ha funcionado, qué cambios ha habido, como este de la transdisciplina que se ha incorporado muy fuerte en los últimos años" comentó Torrealba.

Por su parte, Hevia destacó que "en Chile se está haciendo investigación de impacto global, hace poco se descubrió en el océano profundo hasta la vacuna contra el virus sincicial".

“La ciencia no solo se transfiere en el aula, también a través del arte, hace poco tuvimos una exposición donde trabajaron científicos y artistas en una instalación y un montaje sobre lo que era una crisis”, @ctorrear Directora @CienciaMilenio en #agendadegenero pic.twitter.com/VZvhc67Jx7 — Agenda De Género ADN (@AgendaGenero) 2 de junio de 2018

La Lideresa de esta semana es la ministra de la Mujer y Equidad de Género Isabel Plá, quien explicó las medidas impulsadas por el Gobierno en materia de equidad de género.

"Estamos descubriendo discriminaciones que no son tan evidentes", señaló la ministra. "A muchos periodistas y analistas les ha sorprendido que el Código Civil establezca que las mujeres tienen que esperar 270 días para contraer segundas nupcias", dió como ejemplo.

"En el tema del piropo tuve una conversación muy interesante con una feminista después que el Presidente me nombró. Me explicó que las mujeres jóvenes se sentían agredidas cuando un desconocido se creía con derecho a opinar sobre su apariencia física", explicó Plá: "El piropo es un tema en desarrollo. Chile va teniendo el mismo proceso que yo tuve, y no sólo me parece legítimo, sino un estándar superior de convivencia social".