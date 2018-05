Ministra Pérez: Acá no existen los buenos y los malos sino personas con opciones políticas

En un nuevo capítulo de Agenda de Género en ADN recibimos a Lucía Gallegos y Loreto Acevedo en nuestra sección Mujer & Negocios para conversar sobre diversas iniciativas que buscan insertar a las mujeres en la industria de la minería.

Gallegos es psicoterapeuta de Women on the Move, entidad que en Chile trabaja hace un año apoyando a mujeres a ingresar a la minería, mientras que Acevedo es la directora de innovación de Indimin, empresa que trabaja en el diseño e implementación de servicios digitales para la minería.

"Nosotras nacimos para trabajar en comunidad, y en red rendimos mejor. Entonces, ¿por qué no en el trabajo y negocios?" aseguró Acevedo.

Women on the Move, la consultora Flow Partners, Women in Mining y la compañía minera Barrick, trabajan como aceleradoras de negocios apoyando a mujeres para ingresar a la cadena de abastecimiento de la minería. Contacto https://t.co/UEkWDSlNIb #MujeryNegocios #AgendaDeGénero — Agenda De Género ADN (@AgendaGenero) 28 de abril de 2018

Nuestra panelista Olga Pizarro, relatora internacional sobre temas de mujer en el mercado laboral, envió un saludo a las mujeres trabajadoras y las llamó a formar redes y a asumir liderazgos en sus organizaciones.

Luego Sebastián Moreno, secretario general de la ANFP, conversó sobre la Copa América Femenina 2018 realizada en Chile reconociendo que "existió una deuda durante mucho tiempo" con el fútbol femenino.

"A partir de mayo tenemos la contratación, por primera vez en Chile, de una Gerencia de Fútbol Femenino, gente dedicada 24/7" anunció Moreno, quien también fue el presidente del comité local de la Copa América Femenina.

Para balancear la brecha entre el fútbol masculino y femenino, el dirigente comentó que "a partir del 2019, por determinación de la Conmebol, los clubes que quieran jugar en los torneos masculinos deberán tener ligas femeninas" y además aspiran para ese año a tener una liga con dos divisiones.

"Lo que tenemos que propender es a sentar las bases para que esto sea atractivo en términos de avisaje de comercialización y televisión", aseguró Moreno.

“La labor que realizan las niñas y mujeres es encomiable, es el fútbol en estado puro…”, Sebastián Moreno, Secretario General de la Federación de Fútbol, Presidente del comité organizador local de la Copa América Femenina en @AgendaGenero #Panel @adnradiochile pic.twitter.com/bGkMyuNPEg — Agenda De Género ADN (@AgendaGenero) 28 de abril de 2018

En nuestra sección Lideresas recibimos a la ministra Secretaria General de Gobierno de Chile, Cecilia Pérez, quien afirmó que "para mí la política es una vocación y mi familia una pasión, lo único que me podría hacer abandonar la política es sentir que ellos pudiesen verse resentidos por mi labor".

Para evitar eso, la secretaria de Estado reflexionó que "uno puede tener horarios de trabajo limitados, como cualquier trabajador, y dar todo en ese horario. Cuido mi agenda para llegar a un horario prudente a mi casa" ya que "muchas mujeres renuncian a cargos de poder por no resentir la familia".

“Tengo a mi lado a un hombre maravilloso, apañador, que acompaña y todos los días me dice ´tú eres un aporte´. He tenido suerte y eso lo agradezco”, Cecilia Pérez, Ministra @segegob #Lideresa ahora en #AgendaDeGénero con @lucialopezchile @adnradiochile pic.twitter.com/aMbNZFDSfk — Agenda De Género ADN (@AgendaGenero) 28 de abril de 2018

Sobre sus influencias políticas, la ministra se refirió a la época del plebiscito para acabar con la dictadura recordando que "mis papas eran del Sí y yo era del No, porque un país que no podía expresarse no era viable en términos de desarrollo individual, espiritual".

Acerca del gobierno saliente, la vocera de gobierno fue enfática en señalar que "destaco a la Presidenta Michelle Bachelet, ninguna mujer no se puede sentir orgullosa de que una par fuera dos veces presidenta de nuestro país, que haya llevado el mensaje de género", y que si bien puede tener diferencias con ella "no tengo dudas que siempre actuó pensando en qué era el mejor camino".