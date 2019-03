Milton Millas: 'Estoy escribiendo el guión de una película'

El conocido relator deportivo, Miltón Millas, fue el invitado especial de este lunes en el Ciudadano de ADN, instancia en que aprovechó para hablar de su vida y de los nuevos proyectos que tiene a futuro.

Consultado sobre su alejamiento de los medios, indicó: "Yo dije que me iba a tomar un año sábatico, que ya se cumplió hace tres meses, pero ya estoy en el segundo año sabático y postulando para el tercero".

"Han pasado cosas que son muy buenas. Ahora tengo tiempo para vivir, tiempo para mí, tiempo para pensar. Cuando uno no trabaja se pone creativo. He inventado gran cantidad de programas". añadió el comunicador.

Por otra parte, sorprendió al confesar que piensa involucrarse en el cine. "Yo estoy escribiendo el guión de una película, aunque recién lo voy a empezar. Tengo dos o tres ideas interesantes y en eso estoy entretenido".

¿De qué se trata la película? "Se trata de la vida de dos personajes. Uno es el gerente comercial de un canal y el otro el protagonista del mejor show que tenía, y que por distintas razones ambos quedaron muy mal económicamente. Ellos eran muy amigos y cuando ya estaban en la tercera edad, los hijos deciden que se vayan a vivir juntos".

En esa línea, Millas sotuvo que "yo siento que estoy viviendo la tercera edad y tal vez quizás la cuarta, y me he dado cuenta lo que es mirar el mundo desde la perspectiva del hombre maduro sin trabajo".

¿No extrañas volver a la radio para cubir la contingencia, como la salida de Carlos Heller de la U? "En eso tengo que ser honesto. Apenas supe la noticia empezaron a rebotar los llamados y escritos. Les envié mensajes a los conocidos que saben del tema y por supuesto me dan ganas de participar del debate".

¿Ha cambiado la situación después de que te diagnosticaran cáncer? "A mí me ayudó en tomar una decisión que la venía pensando mucho. Yo estaba trabajando muy a disgusto, ya que tenía muy poca relación con el gerente de la radio (Agricultura) y tomé la determinación de no seguir".

"Me ha significado mirar la vida desde otra perspectiva, con temas que me han hecho emocionar. Como cuando una señora me paró en la calle en Puerto Velero y me pregunta cómo estaba mi salud. ¡Muy bien le dije yo, muy amable! pero ella se dio la vuelta caminando junto a su marido y me volvió a preguntar, ya que me dice 'Don Milton yo tengo derecho porque nosotros mandamos a hacer una misa por su salud', esas son cosas que te van llegando y te hacen mirar la vida de una manera distinta", agregó.

Además, reveló que hasta el Presidente de la República le mandó buenos deseos. "Sebastián Piñera también me mandó muchos mensajes de saludos antes y después que llegara a La Moneda, y así mucha gente que ha estado cerca desde que me diagnosticaron la enfermedad".

Finalmente, Millas señaló: "Yo creo que le gané al cáncer. La pasé mal, me bajaba la moral, pero di vuelta la página y la di vuelta con optimismo, con alegría".