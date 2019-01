Millie Bobby Brown recibió cientos de críticas al justificar comportamiento de protagonista de 'You'

Millie Bobby Brown se llenó de críticas al justificar la actitud de Joe Goldberg, el acosador y asesino protagonista de You, la nueva serie de Netflix, asegurando que él no es malo, sólo "está enamorado de ella".

En la publicación que la joven compartió, escribió: "Acabo de empezar la nueva serie 'YOU'. ¡Él no es un perturbado, está enamorado de ella!. Sé que la gente va a decir '¿Cómo puedes apoyar a un acosador?', pero simplemente vean la serie y no juzguen mi opinión".

Al señalar que el comportamiento del personaje interpretado por Penn Badgley, la actriz de 14 sufrió una ola de comentarios negativos, quienes la trataron de estúpida por pensar eso. Además de señalar que "qué va a saber ella de relaciones si tan solo es una niña", y que no tiene idea de cómo son los noviazgos tóxicas.

Sin embargo, a los días después "Eleven" en Strangers Things aclaró sus dichos y señaló que "acabo de terminar You y cuando grabé el vídeo el otro día iba por el segundo episodio. Supongo que hizo un análisis demasiado rápido. Ya he visto el capítulo 10 y definitivamente [Joe] es un acosador. A pesar de todo es una serie muy buena, así que tengo muchas ganas de la segunda temporada. Lo siento si molesté a alguien".

"He's not creepy, he's in love with her"