Millie Bobby Brown defendió su criticada amistad con Drake

La actriz de "Stranger Things", Millie Bobby Brown, de 14 años, defendió su criticada amistad con el rapero Drake, de 31.

Esto, porque una oleada de mensajes en contra de su relación comenzó a circular cuando la joven dio una entrevista a Access Hollywood, donde señaló que es a él a quien le pide consejos sobre cómo acercarse a los chicos. Declaraciones que escandalizaron a mucha gente que no cree en este tipo de amistad.

Tras esto, la joven utilizó su cuenta oficial de Instagram para dejar en claro que el problema no es de ella ni de Drake, sino de todos aquellos que ven en su relación algo más que amistad.

"¿Por qué tienen que convertir una bonita amistad en un titular? Algunos por aquí son muy raros… En serio, soy muy afortunada de conocer a gente en esta industria dispuesta a cederme parte de su tiempo para ayudarme a seguir creciendo como artistas con consejos de sabiduría", publico Brown en sus "stories" de la red social.

"De hecho, soy muy afortunada de tener a gente maravillosa en mi vida y no tienen ningún derecho a elegir por mí con quién debo o no relacionarme. No saben lo difícil que es encontrar personas que entienden lo que hago", afirmó. "Ahora es el momento de que empiecen a hablar de problemas reales que afecta a este mundo y dejen en paz mis amistades", finalizó la publicación.

De la misma manera, agradeció a quienes la apoyan incondicionalmente.



