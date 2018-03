Millaray Viera criticó duramente a los videntes televisivos

Millaray Viera criticó en vivo y en directo en "Muy Buenos Días" a los videntes televisivos, catalogándolos de "locos" e "inescrupulosos".

Esto a raíz de los dichos del psíquico José Luis Cainzo, sobre la desaparición de Fernanda Maciel desde el pasado 10 de febrero.

La madre de la joven, Paola Correa, se enfureció por lo que comunicó Cainzo, quien afirmó que ella ya había transformado la pieza de su hija en una bodega, palabras que fueron desmentidas por la mamá de Maciel y por Viera.

Fue la hija de Gervasio y Mónica Aguirre quien explicó que la situación le da "rabia", ya que ella como madre lo único que puede hacer es empatizar con ella y porque entiende que un momento así "es súper potente y ponerse en su lugar es muy fuerte".

Además, Viera y su familia han sido víctimas de videntes, donde muchos han asegurado comunicarse con su fallecido padre.

La principal crítica que hace es que no entiende cómo los medios de comunicación pueden hacer un juego con todo esto, dándole tribuna a este tipo de gente, que "es algo que a mí me da mucha rabia, antes, ahora y me va a seguir dando rabia siempre".

"Siento que ahora, que te lo puedo decir desde adentro de los medios, creo que nosotros muchas veces caemos en ciertos juegos televisivos, pero que todo tiene un límite. Me parece que en este caso se están pasando de ese límite, se están pasando de esos límites de la dignidad humana. Sí, me duele eso", agregó.

Asimismo, señaló que estos "videntes siembran algo en los televidentes. Hay mucha gente que sí les cree. Yo personalmente no, pero respeto que haya gente que si lo crea. Pero esas personas siembran ciertas semillas", continuó.

"Por ejemplo, muchas personas tienen que haber creído en este vidente el otro día en el programa, y eso puede crear una animadversión en contra de la Paola, de pensar que 'pucha, esta mujer quizás no está ni ahí con su hija, está haciendo de su pieza una bodega, quizás ella está detrás de lo que pasó'. Eso es lo que provocan estas personas con sus irresponsabilidades", comentó.

Por su parte, Carmen Gloria Arroyo se sumó a las palabras de Millaray Viera, añadiendo que entiende el juego televisivo y que encuentra "entretenido que tengamos un vidente y juguemos: '¿Se va a casar o no se va a casar? ¿Va a tener guagua?'. Pero cuando estamos hablando de algo que produce dolor, caí en el límite", indicó.

"Y haciendo juicio de una madre que está sufriendo. Mal. Eso es inaceptable. Y es inaceptable, perdona, quizás me estoy quemando con esto, pero es inaceptable que un medio de comunicación dé cabida a ese tipo de comentarios. Es inaceptable, es irresponsable, es cruel", concluyó Viera.