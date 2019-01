Miley Cyrus respondió a supuestos rumores de embarazo con una cómica fotografía

Este miércoles varios portales internacionales publicaron que Miley Cyrus estaba embarazada de una niña, y la exchica Disney encontró una divertida forma de negar esos rumores.

La intérprete de "We can't stop" se colgó de la fama del huevo más popular de Instagram, que destronó a Kylie Jenner, para desmentir su supuesta espera. En la fotografía que subió a Twitter, la cantante escribió: "No estoy 'Egg-perando', pero me parece maravilloso escuchar cómo todo el mundo se siente tan 'feliz por nosotros'...".

"¡Nosotros también estamos muy felices! Entusiasmados por este nuevo capítulo en nuestras vidas... Ahora pueden dejarme tranquila y volver a centrarse en mirar a un huevo", agregó.

Recordemos que Miley Cyrus se casó en una privada ceremonia con Liam Hemsworth en diciembre pasado, por lo que muchos creyeron este rumor sobre un posible embarazo.