Miley Cyrus está "completamente devastada" con los incendios que afectan a California

Desde hace unos días, fuertes incendios asolan el estado de California, en Estados Unidos, con fuegos que se han propagado velozmente a causa de vientos cálidos, y que ya ha sumado más de 31 muertos y 200 desaparecidos.

Docenes de miles de hectáreas ya han sido arrasadas y también cientos de viviendas, entre ellas la de Miley Cyrus, quien no quedó ajena a los feroces incendios que han consumido la zona.

La cantante reveló vía Twitter que perdió la mansión en la que vive con su novio, el actor Liam Hemsworth, que está ubicada en el balneario de Malibú.

"Completamente devastada por el incendio que afecta a la comunidad. Soy afortunada, mis animales y el amor de mi vida están a salvo y eso es lo que más importa ahora. Mi casa no aguantará más, pero los recuerdos compartidos con mi familia y amigos se mantienen fuertes", escribió.

