Mike Shinoda sobre un nuevo vocalista para LP: No me gustaría sentir que reemplazamos a Chester

Mike Shinoda, guitarrista de Linkin Park, se refirió al futuro del grupo con un hipotético nuevo vocalista, que llegaría como reemplazo de Chester Bennington, quien se suicidó en 2017.

En conversación el medio alemán Rock Antenne, Shinoda aseguró que aún no lo sabe ya que "ahora mismo, soy muy flexible. Estos conciertos en solitario son los únicos que tengo planeados hasta ahora. No tengo más", haciendo referencia a los conciertos que dará como solista en Europa.

Además, añadió que "estoy manteniendo las cosas abiertas ahora para nuevas experiencias y conversaciones. Estoy escribiendo todo el tiempo. He estado en el estudio y componiendo con otra gente también, produciendo para otros y escribiendo para otros".

En esa línea, fue muy tajante en señalar que no ha tenido mayor contacto con los otros miembros de Linkin Park, dado que cada uno siguió su camino luego de la muerte de Bennington. "Suele ser uno a uno, pero estoy seguro de que vamos a juntarnos pronto para salir por ahí y ver qué pasa", comentó.

Respecto a un nuevo vocalista para la banda, Shinoda aseguró que "no es mi objetivo ahora mismo, creo que tendría ocurrir de manera natural. Y si encontramos a alguien que sea una persona genial, que creamos que pueda encajar personal y estilísticamente, entonces podría verme intentando hacer material con alguien nuevo".

"No por el hecho de reemplazar... No me gustaría sentir, nunca, que estamos reemplazando a Chester", expresó.

En ese punto Shinoda dijo que él no va a poner un anuncio de "búsqueda de vocalista", puesto que eso sería "inapropiado y probablemente una terrible idea".