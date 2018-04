Mike Patton regresa a Chile tras tres años de ausencia

Mike Patton regresará a Chile junto a Mondo Cane, orquesta con la que revive clásicos de la música popular italiana de mediados del siglo XX.

El músico californiano no pisaba suelo nacional desde septiembre del 2015, cuando se presentó en el Santiago Gets Louder junto a Faith No More.

No es la primera vez que Patton llega con Mondo Cane a nuestro país. Ya lo hizo con dos conciertos al hilo en el Teatro Caupolicán en 2011 y, dos años después, en el Bicentenario de La Florida junto a Ennio Morricone.

El ex Mr. Bungle, Fantômas y Tomahawk se presentará en el Teatro Coliseo el próximo 8 de septiembre y estará acompañado por la Orquesta Filarmónica Arturo Toscanini, dirigida por el maestro Aldo Sisillo.

Las entradas se pondrán a la venta este jueves 26 de abril y los valores van de los 30 mil a los 55 mil pesos.