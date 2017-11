Miguel "Negro" Piñera: "Me faltó pinta, pero estuve con las mujeres que quise"

Por años Miguel Piñera ha sido reconocido como el rey de la noche santiaguina, con un particular estilo de vida nocturna, que el mismo ha declarado que lo hacen ser como un "vampiro", donde duerme de día y disfruta los placeres que otorga la oscuridad.

Esta forma de desenvolverse por el mundo acomodan al hermano del aspirante a La Moneda, quién asegura no piensa cambiar por nada, y desea mantenerse así hasta el último de sus días.

En conversación con La Hora, el "Negro" habló sobre sus vivencias y de cómo enfrenta al mundo día tras día.

"yo no tengo nada que aportar al Santiago de día. Todo lo que me gusta disfrutar, y lo que me gusta hacer, es de noche. Yo soy un bohemio, actúo en distintas partes, hago shows, eventos, beneficios, me gusta compartir, y eso siempre es después de las ocho. Cuando salgo de día me da depresión. Los tacos te cambian el genio, la gente anda acelerada, hueón, el estrés te come", asegura.

Consultado sobre como afecta este estilo de vida con sus relaciones sentimentales, contó que "duro harto. Con la Carlita (Ochoa) estuve seis años, con Yasmín Valdés estuve cuatro. Con la Belén diez años. Claro, cuando uno viaja y se es muy bohemio eso te puede pasar la cuenta. Uno conoce tanta gente, tanta chica guapa. Y no sé por qué a ellas les gustan los músicos cuando somos tan putamadre. Como soy conocido, quizás tengo más facilidad para llegar a la gente. Me faltó pinta, pero es lo de menos si soy un gordo bueno y estuve con las mujeres que quise".

¿Nunca te planteaste ser papá? "Con la vida que he llevado no sé si hubiera estado todo lo presente que debe estar un padre. Hoy sigo haciendo una vida como si tuviera 30 años".

¿Te cuidas más por ser hermano de un candidato a La Moneda? "Claro. En todo caso siempre he tratado de ser un tipo que irradia buena onda. No me gusta andar metido en peleas. Lo que sí me calienta es cuando atacan a Sebastián. Lo hacen sólo por dañar, con falsedades. Eso no lo tolero. La familia para mí es lo principal".

Finalmente, Piñera reveló lo que le gustaría hacer de su vida de ahora en adelante. "Me falta viajar, conocer lugares, conocer gente. Quiero seguir cantando, saqué un nuevo disco de tributo a artistas chilenos. Me falta mucho aún. Ojalá me alcance el tiempo. Me quiero morir endeudado", cerró.