Miguel "Negro" Piñera confirmó asistencia con su hermano a show de The Beatles

Luego de que Sebastián Piñera afirmara que el mejor show de su vida fue uno de The Beatles y que muchos en Twitter festinaran con su respuesta, fue su hermano Miguel "Negro" Piñera quien confirmó a Radio ADN que, efectivamente, el ex Presidente sí vio a Paul, George, John y Ringo.

"Fue en Europa, año 65", confirmó el también calificado por el candiato de Chile Vamos como el "mejor intérprete nacional" en la lista del diario El Mercurio, explicando que fue "cuando mi padre era embajador en Bélgica".

El músico afirma tener "lindos recuerdos" de la experiencia, que se condice efectivamente con la gira que los Fab Four tuvieron entre el 17 de junio y el 3 de agosto, cuando realizaron 16 conciertos por Francia, Italia, Reino Unido y España interpretando un set de 12 canciones que incluían "Twist and Shout", "Can't Buy Me Love", "Ticket to Ride", entre otras.