Le sigue lanzando dardos. Una vez más Miguel Bosé ocupó las redes sociales para criticar a Michelle Bachelet, y por el mismo tema de siempre: Venezuela.

Lo anterior, se da debido a que la exMandataria no se quiso pronunciar de manera categórica sobre la crisis social que ocurre en el país petrolero.

Por medio de una publicación en su cuenta de Twitter e Instagram, Bosé lanzó sobre Bachelet: "Me está quitando el sueño. No va a Caracas. Me han dicho. #BacheletDóndeEstás".