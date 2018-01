Mick Foley: "Las estrellas de la WWE tienen un nivel excelente"

A pocas semanas de que se celebren los 25 años de Monday Night RAW, los ídolos de la lucha libre dieron sus opiniones sobre la WWE.

Mick Foley, uno de los históricos de la empresa, se refirió a la actual WWE. "Hay un conocimiento mundial de los luchadores en la actualidad, eso se nota y es muy bueno. En el lenguaje se han tenido que adaptar, no usan las mismas palabras que nosotros decíamos, y algunos momentos se reservan para peleas especiales. Eso creo que ha sido lo principal que ha cambiado", comentó.

En esa misma línea, el popular expeleador sentenció que "el crecimiento de la WWE ha sido total, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Quizás no habrá otra "Roca" o Stone Cold, pero las estrellas actuales tienen un nivel excelente. John Cena ha trascendido desde que llegó, y hay nombres que semana a semana cumplen con las expectativas".

Respecto a la época que vivió con Vince McMahon, quien inmortalizó a "Mankind" apuntó que "la Attitude Era comenzó con un discurso que Vince nos dio en 1997. Dijo que algunas cosas que hacíamos eran parte del pasado, y que íbamos a necesitar mayor creatividad de nuestros personajes, que nos sintiéramos libres para dar ideas y experimentar. Ese compromiso fue clave para el éxito que tuvimos".

Sobre sus mejores recuerdos en la marca roja, el otrora gerente general indicó que "ganar el campeonato de la WWF a "La Roca", una pelea con Stone Cold en 1996 y ser despedido por Stephanie McMahon son mis momentos preferidos en RAW. Sé que el último suena extraño, pero fue una decisión creativa excelente y realmente la disfrute".

Por último, Foley reveló quién le gustaría que apareciera en el aniversario. "Habrá muchos nombres importantes. No sé si cuenta como leyenda, pero me encantaría que estuviera Al Snow. Fue un luchador relevante y siempre me he llevado bien con él", concluyó.