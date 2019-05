Michelle Rodriguez vuelve a Fast and Furious 9 tras la incorporación de una guionista mujer

Hace poco más de un año que Michelle Rodriguez amenazó con abandonar la saga de Rápido y Furioso si no se le daba mayor protagonismo a las mujeres.

En ese entonces, la actriz que ha dado vida a Letty durante las ocho películas de la franquicia dejó en claro que si no respetaban su petición Fast and Furious se quedaba sin su personaje femenino más importante. Y obviamente, los fanáticos de la cinta saben que Toretto (Vin Diesel) no puede quedarse sin su gran amor.

Ahora, todo parece indicar que la solicitud de Rodriguez sí se respeto, ya que en una entrevista para Bloomberg la estadounidense confesó que volverá a darle vida a su personaje en Fast and Furious 9. "Dije que si volvía quería que hubiese una guionista que diese voz a los personajes femeninos. Finalmente me han mostrado su apoyo y han accedido", reveló.

Michelle explicó que Justin Lin dirigirá la nueva entrega, pero en esta ocasión lo hará con una mujer guionista a su lado, y que esta es la verdadera razón de su regreso a una de las sagas más exitosas del cine.

El próximo 2 de agosto la franquicia estrenará en los cines su primer spin-off, Fast & Furious: Hobb & Shaw, y el 22 de mayo de 2020 llegará Fast & Furious 9.