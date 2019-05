Michelle Carvalho se defiende luego de ser acusada de transgredir límites sagrados en Isla de Pascua

Michelle Carvalho fue acusada por una comunidad de Isla de Pascua de transgredir límites sagrados durante el viaje que realizó en compañía de unos amigos al territorio nacional.

En esa instancia, la modelo fue acusada de poner en peligro el patrimonio, luego de ingresar a una zona sagrada saltando un muro de piedras que la rodean, pasando por encima la seguridad de la entrada principal.

"Llegó al lugar sin ticket, indicando que la entrada era gratis, en condiciones que todos los turistas pagan. Amenazó a los guardias del parque nativo de la isla con llamar a Carabineros y con que perderían su trabajo. No satisfecha con la negativa y las explicaciones que se le dieron, rodeó el lugar y saltó los límites de piedra", decía parte del comunicado que la comunidad envió.

A través de sus redes sociales, la brasileña se defendió y explicó cómo fue la situación, asegurando que la historia que contaron los denunciantes no es la real, ya que se vio obligada a saltar la estructura por el acoso de un hombre del lugar. Además compartió una fotografía del ticket que le permitía entrar al lugar en discusión.

"Una quiere apreciar esas bellezas del universo (moais) y pasé ese mal rato", dijo, agregando que el sujeto que la grababa la quería exponer. "Me dijo 'ay te voy a exponer'. Sólo a mi me persiguieron. Me decían 'te voy a acosar porque tú eres Michelle y vamos a mostrar este video en televisión' y no cuentan lo que pasa realmente acá", añadió.

Asimismo, mostró a través de sus Instagram Stories un pantallazo del comunicado la Gobernación Provincia de Isla de Pascua el cual se emitió luego de la polémica.

Sobre esto, Carvalho comentó que tras lo sucedido mucha gente comenzó a insultarla y criticarla por no pagar el acceso al parque del cual fue sacado, por lo que aclaró lo sucedido y "desmintió" varias funas.