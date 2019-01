Michelle Carvalho reaccionó molesta por supuesto video sexual de Joaquín Méndez

Este domingo Joaquín Méndez se vio involucrado en una polémica después de que se viralizara en redes sociales un supuesto video prohibido protagonizado por él. En el registro, el trasandino aparecería teniendo relaciones sexuales con otro hombre.

Después de aquello. muchas reacciones han salido a la luz, a pesar de que el panelista de "Mucho Gusto" negara que se tratara de él.

Una de ellas fue la de la modelo Michelle Carvalho, quien sostuvo que no le creyó a Méndez y le mandó un potente mensaje, pese a que no indicó con nombre y apellido al argentino.

"Me carga esa gente que se graban haciendo mierda creyendo que estarán salvas para siempre y al final se filtra. Y está nítido la cara de la persona ahí y después salen diciendo que no son ellas. Así como tuvieron el coraje de grabarse tengan que asumirlo, no hay nada de malo", lanzó la brasileña.