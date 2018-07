Michelle Carvalho dio a conocer a su nuevo pololo futbolista

La otrora chica reality, Michelle Carvalho, fue entrevistada por Las Últimas Noticias, en donde contó que tiene una nueva relación con un futbolista, el turco-danés Emre Mor que actualmente fue fichado por el Celta de Vigo.



En el diálogo, la modelo brasileña reveló que ambos se conocieron por medio de Instagram, aunque ya ha podido hasta compartir con sus suegros.



"Después de estar una semana en Marbella, me llevó a Dinamarca a conocerlos. Mi suegra fue súper amorosa y cariñosa, como una mamá. Me llevó a pasear por Copenhague", dijo.



A pesar de la relación, Carvalho comentó que no piensa quedarse mucho tiempo en Europa, por lo que piensa retornar a Sudamérica.



"Regreso a Chile la segunda semana de agosto y pienso seguir viniendo (a España) cada 15 días o una vez al mes", cerró.