Michelle Carvalho arremetió contra Vesta Lugg y Kel Calderón

Es sabido que Michelle Carvalho no es solo una mujer bonita, también tiene una personalidad muy directa, y normalmente se refiere a temas polémicos en sus stories de Instagram. Ahora no fue la excepción: la brasileña se mostró muy molesta con Vesta Lugg y Kel Calderón.

Carvalho partió los videos diciendo que "quiero que sepan que estoy muy molesta con mi propio género, nosotras mujeres (...) no me gusta es la falsedad". Y allí comenzó a disparar primero contra Vesta Lugg por los descargos llorando que hizo antes de la gala de Viña.

Con voz irónica, la brasileña imitó a la rubia: "Hace años uno se saca fotos en pelota, y es súper artístico", asegurando que "estamos en Chile, qué más quieres de los pensamientos de un país que es super machista".

"Y ahí un dia antes de la gala, laaaaágrimas. Quieres apoyar a tu género, ¡bien!, pero no para tu propio benefecio, justo a horas antes de la gala, porque te beneficiaba", atacó Michelle. Afirmando que Vesta (pese a no nombrarla), quería llamar la atención antes de la gala.

"A mí siempre me llaman 'maraca' y no ando llorando", dijo la modelo, "es mi género y me da verguenza que hagan eso (aprovecharse)", cerró la castaña.

El mensaje para Kel Calderón

"Y esto va para la examiga", así continuó la brasileña, donde se refirió a Kel Calderón (también sin nombrarla directamente), a quien acusaron de editar demasiado sus fotos.

"Por qué carajos haces tanto photoshop, si tanto te amas, tanto te aceptas, tu subes la foto tal cual, tu no la editas, ni la pasas por 80 filtros. ¡Eso no es amor propio! No es aceptarse", acusó Michelle Carvalho.

"Estás vendiendo algo que no es. Porque después sales a la calle y la gente te ve en persona y ahí mira tus fotos y dicen 'no es la misma persona que sigo, no es la misma persona que me inspira'. Y ahí te tienes que aguantar las putas burlas de la gente sin cerebro", finalizó la modelo.

Revisa aquí las historias completas: