Michelle Carvalho acusó a Adriana Barrientos de prostitución

Una dura discusión se dio entre Michelle Carvalho y Adriana Barrientos, luego de que la brasileña comenzara una serie de ofensas por Instagram.

Todo comenzó con una extensa publicación de Carvalho, donde aseguró que la modelo vendía su cuerpo. "Querida Adriana…primero que todo, si vas a hablar de mí aprende a escribir mi nombre bien ¡Michelle de Carvalho! 2.- Si ir bien por la vida como tú es vender tu cuerpo por 700 mil pesos y agarrarse hombres por plata para que te compren autos, cartera, etc., paso…estoy muy bien así, gracias", comentó la ex de Alexis Sánchez.

En la misma línea le dijo que "3.- belleza no se compra, uno nace bello cosa que no fue tu caso, entonces deja de operarte que ya te ves deforme, acéptate tal como eres y si no aprovechaste tu juventud una lástima, no puedes tener 40 y querer llevar una vida de una niña de 20 (…) es triste y penoso ver tu vida rebajándote al suelo, haciendo show, colgándose de la gente metiéndose en temas que no corresponde por miedo de estar sola y aceptar cualquier basura de estos amigos falsos que te acompañan".

Obviamente, la Leona no se quedó callada y le respondió sin tapujos: "Primero Michelle, no me interesa aprender a escribir tu nombre; segundo, ¿vender mi cuerpo por plata? Yo el dinero me lo gano con dignidad y las cuentas las pago con lo que trabajo. Si tú tienes la suerte de vivir de allegada por tu belleza, en casa de quien te reciba, te felicito; como yo soy fea según tú, tuve que trabajar de modelo para comprarme la mía. Tercero, aún no tengo 40, tengo 37 pero a tus 30 años yo ya me preocuparía de desarrollar el cerebro porque la belleza y la juventud es una enfermedad que se pasa rápido. Yo estudié ingeniería; cuarto, cuando quiera formar familia será con alguien que yo elija, que esté a mi altura y en mis tiempos, si tú estás apurada tratando de hacerle un hijo a alguien no es mi tema, aprende a estar sola y feliz, no compartas la cama con cualquiera que ya pareces muñeca de trapo cuando los hombres te toman y después te desechan pagando con el cuerpo el arriendo".

Luego de las duras declaraciones de las modelos, Michelle siguió atacando a Adriana a través de las "stories" de la red social, por lo que Barrientos le dedicó un video, donde le dice que se "recupere".

La serie de insultos entre ambas, generó que los usuarios de Instagram también comentaran la disputa, donde incluso una empresa de turismo avaló la acusación del supuesto trabajo como prostituta de la modelo. Es más, la misma Leona mostró lo dicho por este usuario e hizo un llamado a sus seguidores a que denunciaran la cuenta.