Michelle Adam mantuvo en secreto su quiebre matrimonial durante casi dos años

La popular meteoróloga, Michelle Adam, reveló que se separó de su esposo y que inició los trámites para su divorcio.

En conversación con Revista Paula, la panelista del matinal Bienvenidos de Canal 13 sostuvo que mantuvo en silencio público su quiebre matrimonial durante casi dos años.

Poco antes de cumplir 40 años en 2016 decidió separarse y recibió terapia para enfrentar esta nueva etapa en su vida, donde además comenzó a bajar de peso y preocuparse más por ella misma.

"Nunca podría decir que mi separación fue producto del trabajo. Esto es una cosa completamente de pareja y tenemos buena relación al día de hoy. No voy a dar los detalles, prefiero mantenerlo en privado", sostuvo.

Adam añadió que "necesitaba algo rápido. Fui al nutriólogo, me mandó a hacer muchos exámenes, me salieron todos buenos y me dio una dieta drástica. Bajé 7 kilos en menos de tres meses. Pero se notó más el cambio cuando me corté el pelo, ahí todos se dieron cuenta de que estaba más flaca".

La meteoróloga también subrayó que actualmente "estoy partiendo una relación, pero no quiero contar por respeto a mis hijos. Él no es del medio. Uno nunca sabe si esto va a funcionar o no, pero por lo menos vuelves a creer en el amor".