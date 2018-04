Michael Kelly sobre denuncias a Kevin Spacey: Esto me rompe el corazón de muchas maneras

Tras las numerosas denuncias que recibió Kevin Spacey por abuso y acoso sexual, su compañero de House of Cards, Michael Kelly, que en la historia interpreta a Doug Stamper, habló sobre cómo fue volver a la serie sin el actor.

En una entrevista que dio a Variety, señaló que "todo es una verdadera mezcla de emociones porque yo estaba con él todos y cada uno de los días. Casi todas mis escenas eran con Kevin".

"Volver a los mismos escenarios, a los mismos lugares, mínimamente modificados porque hay un nuevo presidente, obviamente, pero ahora con gente nueva, da una sensación extraña", agregó.

La mano derecha de "Francis Underwood" (Spacey), expresó que no sabría cómo poner lo que siente en palabras, ya que de un momento a otro desaparece la certeza que se tiene y "te encuentras en un mundo nuevo", comentó.

"Obviamente he transitado por millones de pensamientos que he debido procesar durante todo este asunto. Pero prefiero no hablar mucho más sobre esto porque me rompe el corazón de muchas maneras", confesó Kelly.

El actor reveló que desde que se hicieron públicas las denuncias por abuso sexual de su compañero, no volvió a hablar con él, aclarando que todo lo que sabe es porque lo ha escuchado "por ahí". "Es difícil. Pasas de hablar con alguien todo el tiempo a no saber nada", añadió.

En esa línea, indicó que "todavía no formulé ninguna opinión, y no he hablado públicamente sobre este tema. Esta es la primera vez que hablo. Siento que todavía estoy pasando por mucho, y procesando todo lo que sucedió. Es muy duro", manifestó.

"Ha sido descorazonador en todos los niveles", aseveró.

En cuanto a la sexta temporada de House of Cards, que será la última, quien asumirá el protagonismo total es Robin Wright y contará con ocho episodios que llegarán a Netflix durante este año.

Para Kelly, despedirse de su personaje fue muy difícil, desenlazando que "estos seis últimos años han sido las mejores clases de interpretación que he tenido", concluyó.