Mia Khalifa sobre antiguas amenazas de ISIS: "No puedes mostrar debilidad"

Mia Khalifa contó en un programa de radio de Estados Unidos los detalles de cómo fue haber sido personalmente amenazada de muerte por la organización terrorista ISIS hace unos años atrás.

Khalifa explicó que estas amenazas se realizaron al comienzo de su carrera en el cine porno, y que "fue a través de redes sociales. 'Photoshopearon' una foto mía siendo decapitada y amenazaron que eso me pasaría".

Cuando le preguntaron a la ex actriz pornográfica si le preocuparon las amenazas de los extremistas islámicos, respondió que "sí, pero trato de no demostrarlo porque no puedes mostrar debilidad. Es precisamente lo que buscan".