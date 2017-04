Mia Khalifa fue la última víctima de las noticias falsas: Debió desmentir que tenía VIH

La exactriz porno Mia Khalifa debió desmentir una noticia falsa que se viralizó por redes sociales, y que denunciaban que tenía el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

En un comienzo, Khalifa ironizó con la noticia mediante un chiste vía Twitter donde se comparaba con el personaje de Danny DeVito en la serie de televisión It’s Always Sunny In Philadelphia, que en un episodio decía tener SIDA para saltarse la fila en un parque de diversiones.

Jokes on y'all, this is gonna be me next time the beer line is too long at a hockey game pic.twitter.com/WyDIyeUbxa