Mi otro ADN: Jaime Bellolio, un UDI sobre dos ruedas

Kevin Felgueras, ADN

El pasado 7 de mayo se presentó la 6ª edición de la competencia de mountainbike La Vacada, certamen que se realiza en memoria de Carlo de Gavardo en Paine y que entre sus cientos de participantes tuvo al diputado de la UDI Jaime Bellolio.

Y es que el parlamentario gremialista no solo se apasiona por temas de educación o marcar diferencias con la presidenta de su partido, Jacqueline Van Rysselbergue, sino que también tiene "otro ADN" sobre dos ruedas.

"Siempre me ha gustado el deporte. El deporte fue lo que me permitió salir del colegio, porque yo me portaba un poco mal. Y como vivo en una zona más rural (Buin), es ahí donde nace mi afición por la bicicleta (…) Es la naturaleza, el ejercicio físico, descargar las malas vibras que a veces tenemos en el Congreso. Sirve para todo", cuenta el diputado.

Esta fue su segunda participación en la competencia que tomó como un reto personal. El batir sus propias marcas y poder votar el stress del Parlamento: "Para mí es recreativo (…) Soy un clicletero medio malito… En 'La Vacada' del año pasado pensé que venían motos al lado mío, pero eran los profesionales".

Pero su pasión por las dos ruedas no solo se centra en la bicicleta. "La primera vez que anduve en una moto debe haber sido como a los 14 años en el campo. Desde ahí que me gustan. Tengo una sola moto, que es la que me permitieron comprarme", agrega.

El diputado gremialista afirma que ocupa su moto como un momento de descanso y que lo hace con todo el equipamiento de seguridad necesario, pero a pesar de eso asegura que no le dejan usarla tanto. De todas maneras dice que "todavía no he venido al Congreso en ella, pero algún día lo vamos a hacer".