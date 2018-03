Mew aterriza en Pokémon Go

Pokémon Go introducirá a una de las criaturas legendarias más escurridizas de toda la franquicia y, como era de esperar, será muy difícil de encontrar.

De acuerdo al último anuncio de Niantic, el videojuego móvil incorporará un sistema de misiones para dar con el paradero de Mew, instándose a los entrenadores a utilizar sus dotes detectivescas para investigar y seguir sus huellas.

Mediante un sistema de desafíos y recompensas, el Profesor Willow guiará tu búsqueda a través de dos métodos: Investigación de campo y especial.

En el primer caso, el entrenador deberá acercarse a las Poképaradas para cumplir con objetivos concretos. En el segundo, se deberán cumplir desafíos con distintos niveles de dificultad.

La función estará disponible a partir del 30 de marzo.

Trainers! Professor Willow is seeking Trainers to help him find out if a series of mysterious happenings are connected to the Mythical Pokémon Mew: https://t.co/bFBwAimMrU pic.twitter.com/5YXDrbtOAO