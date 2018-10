Melina Figueroa dio a luz a su primer hijo

La exchica reality Melina Figueroa dio a conocer que fue madre a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde contó que Ian nació luego de 28 arduas horas de parto.

La argentina informó a sus seguidores que había dado a luz la noche de este jueves, bajo el mensaje: "Ya nació, más de 28 horas de parto y el día más feliz de mi vida. Todo valió la pena".

Además, detalló que su primer hijo nació por parto natural en agua y que estuvo acompañada por su pareja, Emiliano Castro.

"Ya con nosotros. 3 kilos 50 centímetros. Nació a las 9pm en la ciudad de México", agregó.

La trasandina había revelado a principio de mes que no podía tener hijos, ya que tenía ovario poliquístico. "En los últimos chequeos la doctora me había comentado que el día de mañana, cuando me casara y quisiera tener hijos, me tenía que someter a tratamientos", reveló.