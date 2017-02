Megadeth recibió el primer Grammy de su historia con Master of Puppets de fondo

La última ceremonia de los Grammy estuvo llena de varios momentos desafortunados, como lo fueron la presentación de Adele en su tributo a George Michael o el fallido dueto entre Metallica y Lady Gaga.



No obstante, uno de los momentos que pasó relativamente imperceptible por varios fue el momento del premio a la “mejor interpretación metal”, que fue a parar a la banda liderada por Dave Mustaine, Megadeth.



Hasta allí no habría nada llamativo, pero lo insólito es que al momento de recibir el premio, la orquesta tocó un arreglo de Master of Puppets de Metallica.



¿Dónde está lo extraño? Que más allá de que no sea una canción de Megadeth, es justamente uno de los temas insignes de la banda de la cual fue despedido de manera polémica Mustaine durante inicios de los 80.



Como era de esperar, varios fans le hicieron notar este detalle al líder de la agrupación ganadora de su primer Grammy, a lo que él contestó que no podía culparlos “por no tener la capacidad de tocar Megadeth”.