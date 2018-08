Mega: "Nuestras plataformas no pueden ser utilizadas para la difusión de posturas ideológicas"

Mega emitió un comunicado, con respecto a las polémicas surgidas en relación a la presencia de Patricia Maldonado en Mucho Gusto.



En un escrito, que primero fue difundido a los trabajadores de la estación y que fue realizado por el director ejecutivo, Patricio Hernández, se da a entender que se respalda la presencia de la excantante, aunque también manifiesta que ella es la responsable de sus dichos.



"El primer objetivo de Mega como medio de comunicación es estar al servicio de todos los chilenos, representando su diversidad en todos los aspectos de la vida. Nuestros contenidos tienen la vocación de ser plurales, diversos, equilibrados y no discriminatorios", señala el comunicado.



Sin embargo, el texto añade que "las expresiones emitidas a título personal por cualquiera de sus profesionales fuera de las pantallas de Mega no representa el pensamiento de nuestro canal ni pueden ser interpretadas como reflejo de los valores de la empresa".



"Nuestras plataformas de contenido no pueden ser utilizadas para la difusión de posturas ideológicas personales de ningún sector que atenten contra el equilibrio y pluralismo que como medio de comunicación estamos obligados a cumplir por convicción propia y por mandato de la ley", cierra.