Mega está jugando sus mejores cartas para contar con Oriana Marzoli en su nuevo reality

Mega quiere contar sí o sí con la participación de Oriana González en su nuevo reality, Resistiré, el que comienza a grabarse la próxima semana y que comenzaría a transmitirse en marzo.

Hace unas semanas, la venezolana aseguró vía Instagram que no se sumaría al encierro porque "no me gusta por el tema de la supervivencia, no es lo mío", además, por el problema judicial que tendría a raíz de una denuncia interpuesta por Dominique Lattimore. Sin embargo, el canal está jugando sus mejores cartas para convencer a la problemática chica.

Según informó La Cuarta, el primer considerado es Álex Consejo, con quien ya compartió espacio en dos programas anteriores, mientras que el segundo es Pablo Zamora, el español que la ayudó a pasar las penas tras su ruptura con Luis Mateucci.

Lo más sorprendente es que ambos europeos subieron diversas publicaciones a sus cuentas personales de Instagram, donde hicieron referencia a su participación en Resistiré.