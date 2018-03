Medios internacionales destacan el Oscar para Una Mujer Fantástica

Los medios internacionales destacaron el triunfo de "Una Mujer Fantástica" con el Oscar a mejor película extranjera.

La cinta dirigida por Sebastián Lelio y protagonizada por Daniela Vega era considerada la favorita y "marcó la primera victoria de Oscar en Chile en esa categoría", subrayó el New York Times.





Por otro lado, The Guardian destacó que el filme chileno logró vencer a la sátira sueca The Square -ganadora de Cannes- y que los críticos "han elogiado la película, especialmente la actuación de Vega", quien solo tenía una película previa en su carrera.

El diario El País de España describió que "es un filme con aromas a Almodóvar" y puntualizó que "nadie parecía poder derrotar a la cinta chilena" en el circuito de festivales desde su estreno en el Berlinale 2017.





En O Globo de Brasil, también destacaron el papel de Daniela Vega como la primera presentadora transexual de los Oscar, cuando le tocó anteceder a Sufjan Stevens con la canción "Mistery of Love", de la película "Call me by your name".



Finalmente, el portal argentino El Clarin destacaron que el director, Sebastián Lelio, nació en Mendoza y que "es hijo de un argentino, aunque está radicado en Chile, el país de su madre, desde los dos años".





Mucho más exagerado fue la radio MinutoUno, que tituló "Gracias a un director argentino, Chile ganó el primer Oscar para un largometraje de su historia".

"Sebastián Lelio un mendocino de 43 años que se radicó en Viña del Mar a los dos años de edad", precisó el portal digital y concluyeron que, con esta estatuilla, Chile empata con Argentina en cantidad de Oscars.