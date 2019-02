Medios internacionales aseguran que The Jonas Brothers volverán a reunirse

The Jonas Brothers le rompieron el corazón a miles de fanáticas hace seis años, cuando anunciaron que la banda se separaría porque sus carreras tomarían caminos separados.

En ese entonces, Kevin se dedicó a su familia y llevar una empresa, mientras que Nick y Joe continuaron en el mundo de la música, sin la misma popularidad que tenían los tres hermanos juntos.

Ahora, una buena noticia fue compartida por varios medios internacionales, que aseguran que The Jonas Brothers volverán a unirse para tocar juntos. Es más, The Sun, comunicó el grupo se ha reunido en Londres para negociar su vuelta a la música juntos y lanzar nuevas canciones.

Eso sí, les gustaría hacerlo bajo el nombre de Jonas, dejando de lado el nombre que los hizo famosos en su época Disney.

Aún se desconoce la fecha exacta en la que los intérpretes de "When You Look Me In The Eyes" se juntarán a grabar, pero todo apunta que será durante este 2019.