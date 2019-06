Medios internacionales aseguran que 'Robb Stark' tiene una relación con protagonista de 13RW

El actor Richard Madden, quien interpretó a "Robb Stark" en Game of Thrones, aparentemente tiene un romance con Brandon Flynn, quien saltó a la fama en 13 Reasons Why.

Los rumores de la relación entre ambos actores se desató luego de que alguien filtrara que Madden y Flynn vivían bajo el mismo techo. En ese momento, Richard aseguró que solamente compartían casa y que no se iba a referir sobre su vida privada.

Luego, un periodista le preguntó directamente al intérprete de GoT si mantenía una relación sentimental con Brandon, a lo que el actor respondió: "No me molesta la pregunta, pero no tengo prisa en responderla".

Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni negado su relación, ambos han sido fotografiados en reiteradas ocasiones.

Esta es la primera vez que Richard Madden es relacionado con un hombre, lo que podría confirmar que forma parte de la comunidad LGBT+. Por otra parte, Brandon Flynn tuvo una relación de más de un año con Sam Smith.