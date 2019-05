Medios internacionales aseguran que el bebé de Meghan Markle y el príncipe Harry ya nació

Este fin de semana se comenzó a rumorear que Meghan Markle ya se convirtió en madre de su primer hijo, pero hasta el momento nada ha sido confirmado por fuentes oficiales de la realeza.

Y es que, al parecer, la visita que los Duques de Cambridge hicieron a la nueva casa de Meghan y el príncipe Harry ha despertado grandes dudas en los medios internacionales, quienes están pendientes del nacimiento del bebé real.

Kate y William llegaron Frogmore Cottage, la residencia oficial de los Duques de Sussex, por lo que se comenzó a especular que llegaron hasta el lugar para visitar a su nuevo sobrino.

Además, el vocero real, Chris Ship, explicó en un programa televisivo que el nacimiento podría darse en cualquier momento de esta semana, y que "todo lo que podemos decir en estos momentos es que el nacimiento es inminente, es cualquier día".

