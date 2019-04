Medios ingleses afirman que el príncipe William le fue infiel a Kate con la marquesa de Cholmondeley

La corona británica ha tenido varios episodios de infidelidad. Uno de los más relevantes fue cuando el príncipe Carlos engañó a Diana de Gales con su actual pareja, Camille Parker.

Ahora, medios internacionales aseguran que el principe William le fue infiel a Kate. Según consignaron, Guillermo de Cambridge le habría sido infiel a Middleton con su mejor amiga y marquesa de Cholmondeley, Rose Hanbury.

Estos rumores comenzaron cuando un tuitero publicó unas fotografías en la que aparece una pareja besándose. Sin embargo, las imágenes no son claras y no se distinguen los rostros, pero el usuario aseguró que se trataría de William y la Marquesa.

Es más, una fuente anónima dijo a The Sun que Kate pidió que Rose Hanbury y su esposo David Rocksavage fueran excluidos de todos los eventos que la realeza desarrolle.

"Es bien sabido que Kate y Rose han tenido una terrible caída. Solían estar cerca, pero ese ya no es el caso. William quiere ser pacificador para que las dos parejas puedan seguir siendo amigas mutuas, ya que viven muy cerca unas de otras y comparten muchos amigos en común. Pero Kate ha dejado claro que ya no quiere verlos y quiere que William los elimine gradualmente a pesar de su estatus social", señalaron desde el medio británico.

So wise he went kissing other women when Kate was pregnant 🤣🤣🤣🤣 he obviously can't keep his community Willy in his pants 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/nmZQ0PpGbZ