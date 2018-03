Medios estadounidenses destacan la participación de Daniela Vega en la ceremonia de los Oscar

Una Mujer Fantástica no sólo hizo historia en Chile. La cinta también entró en los libros de los Premios Oscar cuando Daniela Vega, su protagonista, se convirtió en la primera persona abiertamente transexual en ejercer como presentadora.

La actriz chilena fue la encargada de introducir la presentación de Sufjan Stevens para la canción "Mystery of Love", de la película Call Me By Your Name.

Daniela Vega is the first openly transgender person to ever present at the #Oscars. https://t.co/DNWArXgVva pic.twitter.com/x4TEBKLYTt — ABC News (@ABC) March 5, 2018

El momento fue destacado por The Hollywood Reporter como uno de los 14 más importantes de la ceremonia.

El medio reprodujo las palabras de Vega sobre el escenario del teatro Dolby: “Abran sus corazones y sentimientos para sentir la realidad, el amor. ¿Pueden sentirlo?”

CNN y Entertaiment Weekly, entro otros, sitios, también dieron cuenta del instante histórico encabezado por la protagonista de Una mujer fantástica.