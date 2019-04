'Mediocre': Actitud infantil de Camila de MasterChef molestó a los televidentes

Este domingo se emitió un nuevo capítulo de MasterChef, el reconocido programa culinario de Canal 13, que dejó fuera del concurso a Anabella Cardone y a la Chef Fernanda Fuentes entre lágrimas.

Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención fue que el hashtag del episodio era #AmistadQuebrada, el cual se aclaró cuando se mostró el conflicto entre Camila y Bárbara, el cual se produjo luego de que esta última no le diera un queso a su compañera-

Según explicó Bárbara, no pudo pasarle el queso que deseaba a Camila porque su compañera, Karen, había escogido el mismo queso que la hermana de Renata Ruíz quería, por lo que encontraba muy "patudo" decirle que se lo diera a su amiga, ya que Karen sólo se benefició a ella misma y Anibal, mientras que la rubia ayudó a todos sus amigos.

Esto causó el enojo de Camila, por lo que se arremetió en contra de Bárbara por no haberla ayudado, asegurando que "me cagaste" y que desde ese momento "no existe más".

Los televidentes se molestaron con la profesora por su "insoportable actitud infantil", publicando decenas de comentarios en redes sociales.

