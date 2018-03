Medio especializado calificó a Una Mujer Fantástica como la "gran ganadora" de los Oscar

El sitio especializado Indiewire aseguró que, entre las películas con premios en la última entrega de los Oscar, Una mujer Fantástica es la que más réditos económicos puede alcanzar tras el reconocimiento.

Luego de analizar las posibilidades de ingresos por conceptos de reproducciones vía streaming y entradas cortadas en cines, el medio afirmó que el largometraje de Sebastián Lelio es el que tiene más espacio para crecer, considerando las diferencias de presupuesto, salas de exhibición y que está subtitulada.

"Esta será la gran ganadora", sentenció.

La cinta protagonizada por Daniela Vega tuvo un breve paso por los cines estadounidenses en 2017 para lograr la clasificación a los Oscar; pero su estreno formal y comercial fue a principios de febrero de 2018.

Hasta el fin de semana anterior a los premios, había recaudado US$ 781,000, en un total de 89 cines en todo Estados Unidos.

Indiewire explica que, por ejemplo, la ganadora del año pasado, The Salesman- tuvo una presencia similar a la obra chilena y, tras obtener el galardón, logró recaudar US$ 1 millón más. Para Una Mujer Fantástica esa proyección se eleva hasta los US$ 2 millones, gracias al atractivo generado por Daniela Vega, que además fue presentadora durante la ceremonia.