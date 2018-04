Medel: El pitbull fue honrado con una tipografía

El diseñador gráfico Ozan Karakoc compartió en Internet una tipografía en honor a Gary Medel, llamada simplemente "Medel", de forma completamente gratuita para todo tipo de uso incluyendo el comercial.

Karakoc es hincha del Beşiktaş ya que nació en Estambul, Turquía, y por eso honró al futbolista chileno que está jugando en ese club. Además, es uno de los autores de un mural que adorna el estadio del equipo.

Se puede desgargar la tipografía desde este enlace, y para instalarla en un computador con Windows 10 basta con extraer el archivo .TTF y ejecutarlo para luego seleccionar "Instalar".

