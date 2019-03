'Me va a matar': María José Quintanilla reveló fuerte 'portonazo' que vivió

María José Quintanilla reveló en Mucho Gusto de Mega que fue víctima de un grave asalto tipo "portonazo", relatando en el programa -que conversaba sobre esto- su terrible experiencia.

Cuando viajaba a Santiago desde Viña del Mar junto a su madre y dos amigos, en un semáforo rojo, escuchó un fuerte ruido. "Nos chocaron dos vehículos por los costados. Yo quedé súper aturdida", recordó la cantante.

Luego de esto, miró por la ventana y vio a un sujeto apuntándola con una pistola. "Les juro por Dios, que lo primero que hice, fue agarrarle la manito a mi mamá y pensé: ¿me va a matar'", confesó.

"Eran todos súper violentos, trataban de abrir el auto, porque con el choque quedaron las puertas de atrás bloqueadas. Yo me quedé en shock, no me podía mover. Miraba a este tipo a los ojos, no le pude sacar la mirada", continuó la artista.

La detención de los sujetos

Sus amigos eran eran policías, por lo que decidieron bajar y hacer uso de sus armas de servicio. "Corren y yo miro a mi mamá y le digo: 'Me salvé de que este tipo disparara y me matara'", expresó la cantante. Finalmente, sus acompañantes lograron detener a los sujetos.

"Uno queda tiritona por lo menos un mes y medio (…) Después vas a reconocer a estos tipos y literal (los policías) te dicen: 'Son cabros chicos, no se puede hacer mucho y no tenía antecedentes, entonces, bueno… cualquier cosa, aquí estamos'", expresó la joven.

Quintanilla quiso finalizar su relato haciendo una crítica a las autoridades del país, ya que cada vez es más común encontrarse con casos similares, donde los delincuentes vuelven a las calles en poco tiempo, para repetir su actuar.

"Hay un alcalde, un expresidente del Banco Central que le pasó, pero y ¿qué pasa con las personas comunes que no salen en la tele cuando son víctimas de portonazos?", aseveró.