'Me trataron de chana': Loreto Aravena contó que la insultaron por su discusión con Arturo Longton

Loreto Aravena se volvió a referir a la discusión que protagonizó con Arturo Longton el pasado viernes en Podemos Hablar, pelea que no dejó a nadie indiferente y fue tema obligado en redes sociales.

En conversación con Julio César Rodríguez en Síganme los buenos, la actriz contó cómo los usuarios de redes sociales la insultaron y atacaron por "enfrentarse" al exchico reality.

En esa línea, Aravena comentó que "me trataron de todo. O sea, yo tenía que ir borrando los comentarios que eran ofensivos, porque se subieron arriba del chorro. Todos tratándome de chana. No sé qué tiene con que yo sea morena y sea tan representativa de la mujer chilena. Parece que a todo el mundo el clasismo se le sale por los poros".

Además, reveló que gran parte de los insultos iban dirigidos a su relación sentimental con el hijo de Andrónico Luksic, asegurando que "mucha gente tratándome como 'levantada de raja', que 'te subiste a la nube', por la pareja que tengo, y es como que ahora todo me lo compra la persona con que estoy".

"Llevo 11 años trabajando. He hecho mi carrera sola. Llevo 11 años en Canal 13. Tengo ya mi piso, ¿cachai? No necesito que alguien me venga a comprar zapatos", agregó.

Finalmente, Loreto indicó que todo se ha debido al episodio que vivió con Arturo: "Y todo tiene que ver con que le dije (a Longton) 'yo sé que te cuesta un poco pensar, pero de verdad trata de hacer el esfuerzo. No te estoy diciendo que no puede opinar, pero para ti es más fácil'".